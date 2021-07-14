При процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона военному сообщили о подозрении.

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Военному избрали меру пресечения

Мужчине инкриминируют нанесение ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения. Правоохранители установили причастность военного к стрельбе и задержали.

Впоследствии суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Сейчас продолжаются другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагического инцидента.

На Житомирщине мужчина выстрелил в ребенка: что известно