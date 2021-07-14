Мальчику сделали тяжелую операцию. Об этом сообщил заведующий реанимации Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.

Обратите внимание Военному, который ранил 9-летнего мальчика на Житомирщине, сообщили о подозрении

Что известно о состоянии мальчика

По словам медработника, 9-миллиметровая пуля задела многие органы пострадавшего, ведь прошла навылет сквозь спину.

Поврежден желудок, поджелудочная железа, селезенка. Кровопотеря. Желудок ранен, сквозное ранение,
– подчеркнул Кравченко.

Отметим, что раненого мальчика доставили вертолетом в Киев. Он находится в столичной больнице "Охматдет".

Ранение мальчика на Житомирщине: что известно

  • Мальчика из пистолета "Форт"-17 ранил друг его отца – военный, который решил похвастаться оружием. Тогда пуля попала ребенку в спину.
  • По информации врачей, у пострадавшего повреждены позвоночник, желудок и селезенка.
  • Военный сам привез ребенка в больницу, но сначала заявив, что мальчика ранили возле реки. Позже в его автомобиле нашли 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форт"-17.
  • Задержанному военнослужащему вручили уведомление о подозрении по статье умышленного причинения тяжких телесных повреждений.