Мальчику сделали тяжелую операцию. Об этом сообщил заведующий реанимации Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.

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Что известно о состоянии мальчика

По словам медработника, 9-миллиметровая пуля задела многие органы пострадавшего, ведь прошла навылет сквозь спину.

Поврежден желудок, поджелудочная железа, селезенка. Кровопотеря. Желудок ранен, сквозное ранение,

– подчеркнул Кравченко.

Отметим, что раненого мальчика доставили вертолетом в Киев. Он находится в столичной больнице "Охматдет".

Напомним! Ранее о состоянии здоровья ребенка рассказал и медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук, отметив, что состояние пострадавшего пока остается тяжелым.

Ранение мальчика на Житомирщине: что известно