Мальчику сделали тяжелую операцию. Об этом сообщил заведующий реанимации Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.
Обратите внимание Военному, который ранил 9-летнего мальчика на Житомирщине, сообщили о подозрении
Что известно о состоянии мальчика
По словам медработника, 9-миллиметровая пуля задела многие органы пострадавшего, ведь прошла навылет сквозь спину.
Поврежден желудок, поджелудочная железа, селезенка. Кровопотеря. Желудок ранен, сквозное ранение,
– подчеркнул Кравченко.
Отметим, что раненого мальчика доставили вертолетом в Киев. Он находится в столичной больнице "Охматдет".
Ранение мальчика на Житомирщине: что известно
- Мальчика из пистолета "Форт"-17 ранил друг его отца – военный, который решил похвастаться оружием. Тогда пуля попала ребенку в спину.
- По информации врачей, у пострадавшего повреждены позвоночник, желудок и селезенка.
- Военный сам привез ребенка в больницу, но сначала заявив, что мальчика ранили возле реки. Позже в его автомобиле нашли 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форт"-17.
- Задержанному военнослужащему вручили уведомление о подозрении по статье умышленного причинения тяжких телесных повреждений.