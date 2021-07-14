Хлопчику зробили важку операцію. Про це повідомив завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко.

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Що відомо про стан хлопчика

За словами медпрацівника, 9-міліметрова куля зачепила багато органів постраждалого, адже пройшла навиліт крізь спину.

Пошкоджено шлунок, підшлункову залозу, селезінку. Крововтрата. Шлунок поранений, наскрізне поранення,

– наголосив Кравченко.

Відзначимо, що пораненого хлопчика доставили вертольотом до Києва. Він перебуває у столичній лікарні "Охматдит".

Нагадаємо! Раніше про стан здоров'я дитини розповів і медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук, відзначивши, що стан потерпілого наразі залишається важким.

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