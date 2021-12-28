На Тернопольщине горит хлебокомбинат: конструкция упала на рельсы, поезд задерживают
Источник:ГСЧС Украины
На Тернопольщине в городе Чортков вечером во вторник, 28 декабря, вспыхнул хлебокомбинат. Из-за пожара задержится поезд №58 Ворохта – Киев.
Пресс-служба ГСЧС рассказала, что сообщение о пожаре поступило в 19:25. Огонь вспыхнул на территории комбината в отдельно стоящем складском здании.
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По данным спасателей, пожар вспыхнул на крыше на площади около 1 тысячи 300 квадратных метров.
Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что сейчас основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания. На место инцидента направили пожарный поезд из Тернополя.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Поезд Ворохта – Киев задержали
- Тем временем пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за пожара задерживается поезд №58 Ворохта – Киев.
- Все потому, что хлебокомбинат расположен вблизи железнодорожных путей.
- Поезд уже прибыл на станцию Чортков в 20:56. Там он задержится до локализации пожара.
- В результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебокомбината.
Сообщение ГСЧС Украины:
Тернопольская область: продолжается тушение пожара на территории комбината хлебопродуктов
28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тысячи 300 метров квадратных.
Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.
Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом с зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из города Тернополь.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.