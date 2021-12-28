На Тернопольщине горит хлебокомбинат: конструкция упала на рельсы, поезд задерживают

На Тернопольщине в городе Чортков вечером во вторник, 28 декабря, вспыхнул хлебокомбинат. Из-за пожара задержится поезд №58 Ворохта – Киев.

Пресс-служба ГСЧС рассказала, что сообщение о пожаре поступило в 19:25. Огонь вспыхнул на территории комбината в отдельно стоящем складском здании.

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По данным спасателей, пожар вспыхнул на крыше на площади около 1 тысячи 300 квадратных метров.

Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что сейчас основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания. На место инцидента направили пожарный поезд из Тернополя.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Поезд Ворохта – Киев задержали

Тем временем пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за пожара задерживается поезд №58 Ворохта – Киев.

Все потому, что хлебокомбинат расположен вблизи железнодорожных путей.

Поезд уже прибыл на станцию ​​Чортков в 20:56. Там он задержится до локализации пожара.

В результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебокомбината.

Сообщение ГСЧС Украины:

Тернопольская область: продолжается тушение пожара на территории комбината хлебопродуктов

28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тысячи 300 метров квадратных.

Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом с зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из города Тернополь.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.