На Тернопольщине нашли останки 16-летнего, который исчез 17 лет назад: фото

В селе Гнилички на Тернопольщине, 4 августа нашли человеческие кости. Вероятно, это остатки несовершеннолетнего юноши, который ушел из дома и не вернулся 17 лет назад.

В 2004 году родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением об исчезновении и до последнего надеялись найти подростка живым. Сейчас правоохранители начали востанавливать и устанавливать все детали происшествия.

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Выяснили, что пропавший юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. И только после разговора с одним из них стало известно, что случилось на самом деле,

– отметили правоохранители.

Закопали тело на свалке

Очевидец говорит, что в ночь исчезновения он вместе с товарищами поехал на заброшенную ферму за цветным металлом.

Погибший залез в электрощитовую, которая оказалась подключенной к сети. Парня ударило током и он умер на месте происшествия.

Друзья испугались и решили похоронить тело самостоятельно. Они вывезли его за село и закопали на стихийной свалке.

По словам главы отделения полиции №5 (Подволочиск) Николая Смакулы, сказанное подтвердил и сообщник, который сейчас находится на заработках за границей. Он по видеосвязи указал приблизительное место захоронения.

В полиции добавили, что сейчас открыто производство по статье об умышленном убийстве без вести пропавшего, следствие продолжается.

Эксперт, выезжал на место происшествия сказал, что остатки не человеческие. Однако их передадут на экспертизу ДНК для установления личности.



На Тернопольщине нашли человеческие останки / Фото Национальной полиции