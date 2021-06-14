Так, 16-летние подростки пошли на рыбалку вблизи села Устечко Чертковского района. Они поплыли на лодке проверить снасти и исчезли.

Кстати В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

В ГСЧС Тернопольской области рассказали, что ребята перестали отвечать на телефонные звонки от родных около в 03:00.

Тело одного из парней нашли

Спасатели начали искать подростков. На берегу реки обнаружили их одежду. Впоследствии, как пишет "Сьогодня", наткнулись на перевернутую лодку юношей и тело одного из парней.

Поиски второго подростка продолжаются. Местные жители предположили, что его могло зажать в яме, которая образовалась на Днестре после добычи камня.

К поискам привлекут водолазов.



Поиски парней / Фото "20 минут"

Накануне селе Тюдов на Ивано-Франковщине в реке утонул 12-летний мальчик. Он со сверстниками приехал к Черемошу отдохнуть, но поскользнулся и упал в воду. Ребенка сразу же понесло по течению.

В больнице Запорожья в июне умерла 9-летняя девочка из Бердянска. Ранее ребенок едва не утонул в Азовском море, медики 2 недели боролись за ее жизнь.