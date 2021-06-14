Так, 16-річні підлітки пішли на риболовлю поблизу села Устечко Чортківського району. Вони попливли на човні перевірити снасті і зникли.

До речі У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

У ДСНС Тернопільської області розповіли, що хлопці перестали відповідати на телефонні дзвінки від рідних близько о 03:00.

Тіло одного з хлопців знайшли

Рятувальники почали шукати підлітків. На березі річки виявили їх одяг. Згодом, як пише "Сьогодні", натрапили на перевернутий човен юнаків і тіло одного з хлопців.

Пошуки другого підлітка тривають. Місцеві жителі припустили, що його могло затиснути в ямі, яка утворилася на Дністрі після видобутку каменю.

До пошуків залучать водолазів.



Пошуки хлопців / Фото "20 хвилин"