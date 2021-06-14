Так, 16-річні підлітки пішли на риболовлю поблизу села Устечко Чортківського району. Вони попливли на човні перевірити снасті і зникли.
До речі У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто
У ДСНС Тернопільської області розповіли, що хлопці перестали відповідати на телефонні дзвінки від рідних близько о 03:00.
Тіло одного з хлопців знайшли
Рятувальники почали шукати підлітків. На березі річки виявили їх одяг. Згодом, як пише "Сьогодні", натрапили на перевернутий човен юнаків і тіло одного з хлопців.
Пошуки другого підлітка тривають. Місцеві жителі припустили, що його могло затиснути в ямі, яка утворилася на Дністрі після видобутку каменю.
До пошуків залучать водолазів.
Пошуки хлопців / Фото "20 хвилин"
Напередодні селі Тюдів на Івано-Франківщині в річці потонув 12-річний хлопчик. Він з однолітками приїхав до Черемошу відпочити, але послизнувся і впав у воду. Дитину одразу ж понесло за течією.
У лікарні Запоріжжя у червні померла 9-річна дівчинка з Бердянська. Раніше дитина ледь не потонула в Азовському морі, медики 2 тижні боролися за її життя.