На Тернопольщине разоблачили врача, которая за 1,5 тысячи долларов "отмазывала" от службы в ВСУ

В Тернопольской области правоохранители задержали медицинскую работницу. Ее обвинили в вымогательстве денег у местного жителя.

Деньги правоохранители изъяли

Работницу больницы задержали 29 сентября. На место происшествия выезжали оперативники и следователи.

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Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя.

За 1500 долларов она обещала посодействовать в уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ,

– заявили в полиции.

Так, врач должна была оформить документы для признания человека непригодным к прохождению военной службы.

Злоумышленницу задержали после того, как она получила взятку. Деньги правоохранители изъяли. Сейчас полицейские решают вопрос об объявлении медику о подозрении по статье о вымогательстве неправомерной выгоды и избрании меры пресечения.



На Тернопольщине задержали врача из-за взяточничества

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