Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш 14 апреля сообщил в сети об изменении времени действия комендантского часа.

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Изменения в комендантском часе в Тернопольской области

Комендантский час в Тернопольской области продлится с 23:00 до 05:00,

– отметил Труш.

Напомним, на днях продолжительность комендантского часа изменили и во Львовской области. Теперь он действует с 23:00 до 06:00.

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