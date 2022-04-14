Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш 14 квітня повідомив у мережі про зміну часу дії комендантської години.

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Зміни у комендантській годині на Тернопільщині

Комендантська година на Тернопільщині триватиме з 23:00 до 05:00,

– зазначив Труш.

Нагадаємо, днями тривалість комендантської години змінили й у Львівській області. Тепер вона діє з 23:00 по 06:00.

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