В Тернопольской области проверили Почаевскую лавру из-за угроз со стороны УПЦ МП

На Тернопольщине была проведена проверка Почаевской лавры. В настоящее время данных относительно угроз со стороны религиозных учреждений области УПЦ МП нет.

Об этом сообщили в телеграм-канале Тернопольской ОГА. По оперативным данным, выяснили, что угрозы для комплекса построек Свято-Успенской Почаевской Лавры нет.

На тему Для детей временно перемещенных семей в Тернополе создали специальную комнату

На территории Почаевской лавры осмотрели все помещения и проверили временно перемещенных людей, проживающих в лавре. Сейчас данных относительно угроз со стороны религиозных учреждений области УПЦ МП нет,

– сообщили в Тернопольской ОГА.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!