Про це повідомили у телеграм-каналі Тернопільської ОДА. За оперативними даними, з'ясували, що загрози для комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври немає.

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На території Почаївської лаври оглянули усі приміщення та перевірили тимчасово переміщених людей, які живуть у лаврі. Наразі, даних щодо загроз з боку релігійних установ області УПЦ МП, немає,

– повідомили у Тернопільській ОДА.

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