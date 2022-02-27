В Тернопольской области запретили продавать алкоголь
27 февраля 2022 , 16:02Читати новину українською
Источник:Суспильне Тернополь
Россия напала на Украину, война длится уже 4 сутки. В регионах украинцы активно борются с оккупантами и принимают необходимые решения.
Поэтому, в Тернопольской области запретили продавать алкоголь. Речь идет обо всех его видах.
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В Тернопольской области запретили продавать алкоголь. Это касается всех алкогольных напитков во всех торговых точках,
– говорится в сообщении.
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