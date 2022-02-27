Россия напала на Украину, война длится уже 4 сутки. В регионах украинцы активно борются с оккупантами и принимают необходимые решения.

Поэтому, в Тернопольской области запретили продавать алкоголь. Речь идет обо всех его видах.

К теме В Черниговской области запретили продажу алкоголя

В Тернопольской области запретили продавать алкоголь. Это касается всех алкогольных напитков во всех торговых точках,

– говорится в сообщении.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.