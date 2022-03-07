Тероборона на Николаевщине поставила рекорд: поймала третий "панцерник"

В Николаевской области территориальная оборона бьет рекорды. Украинцы за время войны захватили уже третий "панцерник" россиян.

Об очередных успехах украинских защитников в Николаевской области в сети сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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Тероборона Николаевщины захватила "панцерник" врага

Баштанская территориальная оборона ставит рекорды. Третий "панцерник" за 10 дней,

– написал Ким.

Он также обнародовал видео с трофеем.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что украинские военные отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.

Украинцы захватили уже третий "панцерник" россиян: смотрите видео

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