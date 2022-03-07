Тероборона на Николаевщине поставила рекорд: поймала третий "панцерник"
Источник:телеграм Виталия Кима
В Николаевской области территориальная оборона бьет рекорды. Украинцы за время войны захватили уже третий "панцерник" россиян.
Об очередных успехах украинских защитников в Николаевской области в сети сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
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Тероборона Николаевщины захватила "панцерник" врага
Баштанская территориальная оборона ставит рекорды. Третий "панцерник" за 10 дней,
– написал Ким.
Он также обнародовал видео с трофеем.
Напомним, ранее Виталий Ким сообщил, что украинские военные отбили у врага Николаевский аэропорт. Аэродром – под контролем украинцев.
Украинцы захватили уже третий "панцерник" россиян: смотрите видео
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