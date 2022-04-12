"Терпы, красавица" пора применять к Путину, – Пионтковский

Фразу "терпи, моя красавица" уже пора применять к Владимиру Путину. Хотя президент РФ уже чувствует, что его могут свергнуть.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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"Кстати, о "терпи, моя красавица" – это уже пора применять к самому Путину. Мне кажется, что уже лом Каддафи (свергнутого ливийского лидера, – 24 канал) стучится в его задницу, и он это чувствует", – говорит Пионтковский.

С чего началась агрессивная внутренняя политика в России, например, поход в Сирию? Публицист рассказал, что на Путина огромное влияние оказала пленка с последними 15 минутами жизни Каддафи.

По словам Пионтковского, Путин неоднократно смотрел ее. Итак, он пошел в Сирию, чтобы "спасти сакральную задницу Асада, чтобы с ним не произошло то же самое".

В его больном воображении выстроилась четкая триада: Каддафи – Асад – Путин. И у него она до сих пор есть. И сейчас этот лом над ним навис, и ему нужно к себе применять это "нравиться, не нравится, терпи, моя красавица",

– заявил публицист.

Андрей Пионтковский добавил, что Путин уже проиграл. Потому что он с самого начала пытался представить этот конфликт как этнический между русскими и украинцами в Украине. Но это не этнический конфликт, это мировоззренческий конфликт, и язык здесь ни при чем.

Пионтковский о намерениях Путина: смотрите видео

Добавим, что еще до войны Путин насмешливо отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что украинскому президенту не нравится ни один пункт Минских соглашений, но их надо выполнять: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе никак", – сказал он.