Россияне пригрозили, что заявления украинского президента могут иметь "негативные последствия". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Безусловно, заявление о возвращении Крыма сейчас является ничем иным, как заявлением о территориальных претензиях к Российской Федерации,

– сказал Песков.

Он подчеркнул: "Что касается "скифского золота", то следует проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения процесса".

Добавим, что ранее заявлением Зеленского возмутились российские пропагандисты. Печально известная Ольга Скабеева назвала президента Украины "главным скифом", а его слова – "претенциозными".

Что этому предшествовало

В 2013 году в Украине подготовили выставку экспонатов, среди которых было "скифское золото". Ценности отвезли на показ в Германию, а в феврале 2014 года – в Амстердам. Экспозиция должна была продолжаться до августа 2014 года, однако из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией драгоценности оставили в Нидерландах.

Там решили отправить на рассмотрение суда вопрос, кому же именно должны вернуть экспонаты – Украине или России. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил вернуть коллекцию в Киев. Однако пророссийские крымские музеи возмутились и подали апелляцию. 26 октября 2021 года суд в Амстердаме также постановил передать Украине "скифское золото".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это словами: "Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым". Именно это так и возмутило россиян.