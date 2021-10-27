Росіяни пригрозили, що заяви українського президента можуть мати "негативні наслідки". Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

До теми "Золото наше": у пропагандистів Кремля палає через рішення Амстердама

Безумовно, заява про повернення Криму зараз є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації,

– сказав Пєсков.

Він наголосив: "Що стосується "скіфського золота", то слід проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу".

Додамо, що раніше заявою Зеленського обурилися російські пропагандисти. Сумнозвісна Ольга Скабєєва назвала президента України "головним скіфом", а його слова – "претензійними".

Що цьому передувало

У 2013 році з України підготували виставку експонатів, серед яких було "скіфське золото". Цінності відвезли на показ до Німеччини, а у лютому 2014 року – до Амстердама. Експозиція мала тривати до серпня 2014 року, проте через війну на Донбасі й окупацію Криму Росією коштовності залишили в Нідерландах.

Там вирішили відправили на розгляд суду питання, кому ж саме мають повертати експонати – Україні чи Росії. У грудні 2016 року окружний суд Амстердама вирішив повернути колекцію до Києва. Однак проросійські кримські музеї обурилися і подали апеляцію. 26 жовтня 2021 року суд в Амстердамі постановив передати Україні "скіфське золото".

Президент Володимир Зеленський відреагував на це словами: "Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим". Саме це й обурило так росіян.