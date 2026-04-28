Никаких торгов: Зеленский резко ответил Мерцу о территориальных уступках

Зеленский отверг возможность территориальных уступок после заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца. Он подчеркнул, что уступки лишь откроют путь дальнейшей агрессии России в Европе.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения в понедельник, 27 апреля.

Смотрите также В глубоком тылу врага: ВСУ устроили по грузовику с оккупантами

Что сказал Зеленский о возможности территориальных уступок?

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Украины в обмен на мир с Россией. В своем обращении он подчеркнул, что Киев не рассматривает никакие сценарии отказа от собственных территорий.

Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня защищает не только себя, но и всю Европу от дальнейшей агрессии России. По его словам, российский лидер Владимир Путин стремится использовать оккупированные украинские территории в качестве плацдарма для расширения влияния на другие государства.

Напомним! Мерц заявил, что для достижения мирного соглашения, Украина может быть вынуждена пойти на территориальные уступки. Он также предположил, что соответствующее решение может быть вынесено на референдум, а прекращение войны, по его мнению, могло бы открыть Украине путь к членству в Европейском Союзе, хотя скорейшее присоединение он назвал маловероятным.

Зеленский предостерег международных партнеров от любых компромиссов, предусматривающих легализацию оккупации. Он подчеркнул, что подобные решения создают опасный прецедент и угрожают безопасности всего европейского континента.

Президент также призвал США, страны G7 и Европу занять принципиальную позицию по отношению к России, подчеркнув, что мир возможен только при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставление надежных гарантий безопасности и дальнейшей интеграции в ЕС.

Важно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил 24 Канала, что есть 2 причины, которые заставят Россию пойти на уступки. Он добавил, что для России важны тыл и производители оружия, а Украина уничтожает то, что нужно Кремлю. Украинские морские дроны заставили Черноморский флот России отступить, что привело к зерновому перемирию, а дальнейшие действия ВСУ могут принудить Кремль к новым уступкам.

Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам с США и Россией, которые могут состояться в Азербайджане. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с американскими партнерами, однако такой формат возможен только при условии, что Россия будет готова к реальной дипломатии.

Ранее Украина также обращалась к Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением организовать встреча между Зеленским и Владимиром Путиным, не исключая участия в переговорах и президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев открыт к такому диалогу, однако, по его словам, Путин избегает прямых контактов.

Зеленский также отметил, что Украина готова возобновить переговорный процесс в любой момент и в любом формате. При этом Киев готов проводить переговоры на территории любой страны., за исключением России и Беларуси, и рассчитывает на возврат к трехстороннему формату переговоров.