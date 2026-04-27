Операцию проводили операторы дронов батальона Black Sky бригады "Спартан". Об этом сообщили в "Спартан".

Как ВСУ ликвидировали оккупантов?

Украинские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Пески, что в Донецкой области. Там операторы БпЛА уничтожили грузовик с россиянами.

ВСУ уничтожили оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Военные заявили, что не впервые выпускают БпЛА на такое расстояние и добавили, что все операции ВСУ заканчиваются для оккупантов негативно.

Это не первый вылет наших дронов-камикадзе в глубокий (как показывает практика, для операторов бригады – не очень) тыл врага. И каждый раз – с огоньком и потерями для оккупантов,

– сообщили в "Спартан".

Вниманию! Командир "Ахилеса" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что роботы и БпЛА не смогут полностью заменить людей на фронте, но их развитие и применение на поле боя важны. Федоренко считает, что после победы Украины каждый украинец должен быть обучен в военном плане, чтобы быть готовым к возможным будущим конфликтам.

Что еще известно об успешных операциях ВСУ?

Силы обороны Украины 24 и в ночь на 25 апреля успешно атаковали российских оккупантов. ВСУ уничтожили склады, пункты управления и живую силу противника.

ССО нанесли удар по логистической базе российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше. Атака вызвала взрывы и крупные пожары на месте, удар существенно снизил боеспособность противника.

СБУ успешно поразила российскую нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области России, что вызвало масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.