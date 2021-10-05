На территории больницы Авдеевки Метинвест строит кислородную станцию: направлено 13 миллионов

На территории Авдеевской центральной городской больницы строят кислородную станцию при поддержке Фонда Рината Ахметова и компании "Метинвест". На реализацию проекта направили 13 млн грн.

На этой территории планируется установить автоматизированную систему снабжения кислорода и обеспечить бесперебойную доставку жизненно необходимого газа в более чем 80 точек в 6-ти отделениях больницы. Чтобы обслуживать эту станцию, достаточно одного специалиста. Заправка кислородом будет происходить на месте.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" предоставили современный аппарат ИВЛ, экспресс-тесты на COVID-19, респираторы для врачей и защитные костюмы больнице в Авдеевке. Также ОО "Платформа совместных действий" при поддержке Авдеевского коксохима (АКХЗ) ​​приобрела для медучреждения три кислородных концентратора.

По словам генерального директора АКХЗ Виталия Литовки, уже в конце октября больница сможет оказывать качественную помощь пациентам, которые нуждаются в кислородной терапии. В целом, Авдеевский коксохим уже много лет помогает больнице города развиваться и приобщается к ремонтам отделений.

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. В целом помощь Фонда получили более 500 медучреждений по всей стране", – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда, о вкладе в борьбу с COVID-19.

Она сообщила, что выделенная сумма на эти цели составляет более 450 млн грн.