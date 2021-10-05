На цій території планують встановити автоматизовану систему постачання кисню й забезпечать безперебійну доставку життєво необхідного газу до понад 80 точок в 6-ти відділеннях лікарні. Щоб обслуговувати цю станцію, достатньо одного фахівця. Заправка киснем буде відбуватись на місці.

Нагадаємо, раніше Фонд Ріната Ахметова і "Метінвест" надали сучасний апарат ШВЛ, експрес-тести на COVID-19, респіратори для лікарів і захисні костюми лікарні в Авдіївці. Також ГО "Платформа спільних дій" за підтримки Авдіївського коксохіму (АКХЗ) придбала для медзакладу три кисневі концентратори.

За словами генерального директора АКХЗ Віталія Литовки, вже в кінці жовтня лікарня зможе надавати якісну допомогу пацієнтам, які потребують кисневої терапії. Загалом, Авдіївський коксохім вже багато років допомагає лікарні міста розвиватися і долучається до ремонтів відділень.

"У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, понад 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Всього допомогу Фонду отримали понад 500 медустанов по всій країні", – розповіла Ірина Блажан, головний директор програм Фонду, про внесок у боротьбу з COVID-19.

Вона повідомила, що виділена сума на ці заходи складає понад 450 млн грн.