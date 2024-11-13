В Молдове нашли уже третий за последние дни дрон: что известно

Правоохранители сообщили о падении еще одного дрона на территории Молдовы. Известно, что это уже третий такой случай в течение трех последних дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Генерального инспектората полиции Молдовы. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы.

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В Молдове снова упал беспилотник

Беспилотник обнаружили на окраине села Кошерница, что в Криуленском районе в центральной Молдове.

Информацию немедленно передали в компетентные органы, а в районе падения дрона доступ граждан ограничили,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Комплексно обследовать беспилотник должны специалисты отдела технической взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Стоит отметить, что 12 ноября Молдова также выразила протест России из-за вмешательства в выборы и российских дронов. Речь идет о нарушении воздушного пространства страны 10 ноября.

Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России,

– заявили в МИД страны.

Напомним, в ночь на 10 ноября 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России. Той ночью агрессор атаковал 145 ударными беспилотниками – такое количество дронов стало рекордным.