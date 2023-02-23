Как выяснилось, гранаты были наполнены горохом. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о гранатах в посольстве Швейцарии

Прозрачный пакет обнаружила служба безопасности дипломатического учреждения при обходе территории. В нем, по данным СМИ, лежали две ручные гранаты РГД.

Полиция оцепила место. Также прибыли саперы. Впрочем, как оказалось, гранаты наполнены обычным горохом.

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На территории посольства Швейцарии обнаружили гранаты: смотрите видео

Подозреваемый в атаках на посольство Украины в Испании задержан

  • В конце января Испании заключили под стражу 74-летнего пенсионера. Его подозревают в отправке 6 писем со взрывчаткой.
  • Напомним, что 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Позже в МИД Украины отметили, что в посольство прислали конверт со взрывчаткой. Письмо взорвалось в руках коменданта, когда тот осматривал его. Он получил незначительные ранения. Мужчину госпитализировали.
  • Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что письмо адресовалось лично ему. Но поскольку он вызвал подозрение у сотрудников учреждения, то поначалу им занялся другой сотрудник, отвечавший и за охрану.