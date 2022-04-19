На территории Украины и у границ сосредоточена вся боеспособная часть армии оккупантов

На территории Украины и в приграничных регионах России сосредоточено много войск врага. Кремль собрал практически всю боеспособную часть армии.

Поэтому ВСУ, сдерживая это нашествие, демонстрируют невероятную силу и мощность. Об этом 19 апреля сказал в своем обращении президент Владимир Зеленский.

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Эту армию считали второй по мощности

По состоянию на 55 день полномасштабного вторжения Россия согнала против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать.

Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, которую считали второй или третьей по мощности,

– подчеркнул Владимир Зеленский

Он добавил, что прочность выдержки наших Вооруженных Сил, смелая борьба народа демонстрируют одну важную вещь. По мнению главы государства, в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской.

Обращение президента Украины за 19 апреля: смотрите видео