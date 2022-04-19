Тому ЗСУ, стримуючи цю навалу, демонструють неймовірну силу та потужність. Про це 19 квітня сказав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.

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Цю армію вважали другою за потужністю

Станом на 55 день повномасштабного вторгнення Росія зігнала проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.

Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю,

– підкреслив Володимир Зеленський

Він додав, що міцність витримки наших Збройних Сил, смілива боротьба народу демонструють одну важливу річ. На думку глави держави, в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.

Звернення президента України за 19 квітня: дивіться відео