На территории военного городка в Одесской области разрушено здание, туда прилетели 2 ракеты

На территории военного городка в Одесской области разрушено здание. Предварительно известно, что туда прилетели 2 ракеты оккупантов.

Соответствующую информацию озвучил мэр Черноморска Василий Гуляев утром 5 марта. Он сообщил, что ночью две ракеты оккупанта ударили в поселке Великодолинское в Одесской области.

Важно Оккупанты используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", – Генштаб ВСУ

Оккупанты били ракетами в Одесской области

К сожалению, в соседнюю общину в поселок Великодолинское прилетело, по предварительным данным, две ракеты. Разрушено админздание на территории военного городка,

– рассказал Гуляев.

К счастью, власти сообщили, что люди не пострадали и не погибли.

Новость дополняется



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!