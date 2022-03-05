На территории военного городка в Одесской области разрушено здание, туда прилетели 2 ракеты
Источник:телеграмм Василия Гуляева
На территории военного городка в Одесской области разрушено здание. Предварительно известно, что туда прилетели 2 ракеты оккупантов.
Соответствующую информацию озвучил мэр Черноморска Василий Гуляев утром 5 марта. Он сообщил, что ночью две ракеты оккупанта ударили в поселке Великодолинское в Одесской области.
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К сожалению, в соседнюю общину в поселок Великодолинское прилетело, по предварительным данным, две ракеты. Разрушено админздание на территории военного городка,
– рассказал Гуляев.
К счастью, власти сообщили, что люди не пострадали и не погибли.
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