Відповідну інформацію розповів мер Чорноморська Василь Гуляєв вранці 5 березня. Він повідомив, що вночі дві ракети окупанта вгатили у селищі Великодолинське на Одещині.

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Окупанти вгатили ракетами на Одещині

На жаль, у сусідню громаду в селище Великодолинське прилетіло, за попередніми даними, дві ракети. Порушили адмінбудівлю на території воєнного містечка,

– розповів Гуляєв.

На щастя, влада повідомила, що люди не постраждали та не загинули. Звісно ж ракети пошкодили будівлі.



Окупанти обстріляли Одещину / Фото Думская



Орки вгатили 2 ракетами в будівлі / Фото Думская



Орки ракетами влучили у селище / Фото Думская



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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