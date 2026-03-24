Террор "Шахедами" продолжается: во Франковске прогремели взрывы
К вечеру 24 марта взрывы также прогремели в Ивано-Франковске. Россия продолжает атаковать "Шахедами".
Взрывы прогремели примерно в 16:50. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.
Что известно о взрывах во Франковске?
Примерно в 16:40 местные телеграм-каналы сообщили о движении БпЛА в сторону города. Через 10 минут раздались взрывы. По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, работала ПВО.
Корреспондента 24 Канала отмечает, в городе слышны сирены экстренных служб. Много скорых и пожарные поехали на место взрыва.
В то же время председатель Франковской ОГА Светлана Онищук предупредила, что в воздушном пространстве области до сих пор находятся вражеские дроны. Воздушные силы уточнили, что БпЛА движутся на Бурштын.
В Ивано-Франковске поднимается столб дыма после взрыва.
Из-за повышенной опасности весь общественный транспорт в городе останавливает движение. После отбоя автобусы и троллейбусы будут курсировать с большими задержками, сообщает Электроавтотранс Франковска.
Это третья атака армии России по Ивано-Франковской области в 2026 году.
Какие еще удары нанесла Россия 24 марта?
Россия атаковала центр Львова "Шахедами". В результате были повреждены жилой дом и памятник ЮНЕСКО. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили тяжелые ранения из-за прилета дрона.
В Чернигове российские войска атаковали дронами-камикадзе, в результате чего зафиксировано попадание БПЛА на улице Скоропадского. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский уточнил, что обошлось без жертв, а на месте происшествия работают экстренные службы.
В Тернопольской области раздалась серия взрывов. После объявления воздушной тревоги в регионе фиксировали движение нескольких БпЛА в направлении Черткова, работу ПВО и повторные взрывы уже после 16:00. Местные жители сообщали о столбе черного дыма. Последствия и масштабы атаки уточняются.