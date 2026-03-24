Террор "Шахедами" продолжается: во Франковске прогремели взрывы

К вечеру 24 марта взрывы также прогремели в Ивано-Франковске. Россия продолжает атаковать "Шахедами".

Взрывы прогремели примерно в 16:50. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

Что известно о взрывах во Франковске?

Примерно в 16:40 местные телеграм-каналы сообщили о движении БпЛА в сторону города. Через 10 минут раздались взрывы. По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, работала ПВО.

Корреспондента 24 Канала отмечает, в городе слышны сирены экстренных служб. Много скорых и пожарные поехали на место взрыва.

В то же время председатель Франковской ОГА Светлана Онищук предупредила, что в воздушном пространстве области до сих пор находятся вражеские дроны. Воздушные силы уточнили, что БпЛА движутся на Бурштын.

В Ивано-Франковске поднимается столб дыма после взрыва.

Из-за повышенной опасности весь общественный транспорт в городе останавливает движение. После отбоя автобусы и троллейбусы будут курсировать с большими задержками, сообщает Электроавтотранс Франковска.

Это третья атака армии России по Ивано-Франковской области в 2026 году.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

