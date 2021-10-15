Террорист Косяк: почему освобождения плененного гражданина России невозможно

Военнослужащие 24-й бригады задержали на участке разведения Золотое террориста, гражданина России, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Андрея Косяка. Оккупанты "ЛНР" требуют немедленно освободить преступника, угрожая срывом переговоров. Однако выдача Косяка невозможна.

Косяк получил при себе документы "офицер-наблюдатель СЦКК". На телефоне Косяка обнаружена видеозапись как он в в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого.

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Таким образом, Андрей Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела.

После задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010-м году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, подозревается по статье 115, и скрылся от правоохранительных органов.

После российского вторжения Косяк поступил на службу в оккупационные войска, и оформил себе российский паспорт несмотря на причастность к особо тяжкому уголовному преступлению.

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Освобождение убийцы и террориста Косяка в данных обстоятельствах абсолютно невозможно, никакие бумаги террористической организации "ЛНР" не могут давать ему какую-то защиту.

Учитывая статус этого военнопленного-уголовника, освобождение данного гаржданина РФ возможно только в случае процедуры обмена.

В российских тюрьмах свыше 400 украинских граждан, осужденных только потому, что они патриоты Украины. Мы не имеем права освобождать российских военнопленных пока Россия продолжает издеваться над сотнями украинцев.