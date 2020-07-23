Захват заложников в Луцке стал страшным днем не только для нашей страны. Еще недавно мы и представить не могли, что подобное возможно в Украине. После освобождения всех заложников, возникает вопрос о наказании Максима Кривоша, который и раньше попадал в поле зрения правоохранителей.

Почему это дело курировали два ведомства (МВД и СБУ), а не одно из них и на сколько могут посадить луцкого террориста, – рассказал сайту 24 канала эксперт по уголовному праву, кандидат юридических наук Григорий Усатый.

СБУ или МВД?

Внимательно прочитав и проанализировав имеющуюся в открытом доступе информацию Григорий Усатый отмечает, что данные имеют разрозненный характер. Очевидно, самую полную информацию имеют органы досудебного расследования. Мы можем только предварительно анализировать события, которые произошли в Луцке, и квалифицировать поступки злоумышленника, исходя из имеющейся информации.

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Итак, из того, что мы видели, так называемый луцкий террорист захватил автобус с заложниками и выдвигал свои требования. Как следствие, его обезоруживали представители СБУ и Национальной полиции. Никто из заложников не пострадал.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:

Статьей 147 Уголовного кодекса – "захват заложников". Частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса – "террористический акт". Статьей 263 Уголовного кодекса – "незаконное обращение с оружием и взрывчатыми устройствами". Статьей 348 Уголовного кодекса – "покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Преступник сам сдался правоохранителям / Фото Нацполиции

В СМИ много вопросов звучало – почему к операции по спасению людей привлекли как СБУ, так и МВД.

Исходя из статей, которые квалифицируют преступнику, это дело имеют право вести как следователи СБУ, поскольку речь идет о нарушении статьи 258 Уголовного кодекса, так и следователи Нацполиции, которые, очевидно, будут расследовать обстоятельства по статье 147. Поэтому две силовые структуры были привлечены для прекращения этих преступных действий,

– объясняет Григорий Усатый.

Что касается самой квалификации – она ​​предварительная. Практика расследований уголовных производств показывает, что с более подробным сбором информации квалификация преступления может меняться. Поэтому к вышеозвученным статьям могут добавить еще.

Анализ ситуации

Сейчас даже согласно предварительной уголовно-правовой квалификации, уже можно детально проанализировать ситуацию.

Прежде всего разберем преступления, предусмотренные 147 Уголовного кодекса (УК) – захват заложников. В статье отмечается: захват или удержание лица в качестве заложника с целью побуждения родственников задержанного, государственного или другого учреждения, предприятия или организации, физического или должностного лица к совершению или воздержанию от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Это простой состав преступления, но в нашем случае речь идет не о простом, а квалифицированном то есть, отягощенном обстоятельствами, которые ухудшают положение задержанного.

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К отягчающим обстоятельствам относятся, согласно части второй настоящей статьи, перечисленные выше действия, если их совершили в отношении несовершеннолетнего или организованной группой. Также если эти действия сочетались с угрозой уничтожения людей или повлекли тяжелые последствия.

Как отметил одному из телеканалов террорист – в автобусе есть несовершеннолетний и беременная женщина. Очевидно, это и есть отягчающие обстоятельства поэтому можем предположить, что в ходе расследования преступнику будут инкриминировать еще часть вторую статьи 147 УК.

По этой статье луцкому злоумышленнику "светит" лишение свободы от 7 до 15 лет: его действия относятся к особо тяжким преступлениям.

Правоохранители изучают улики на месте преступления / Фото Нацполиции

Относительно подследственности СБУ. Они квалифицируют действия, совершенные луцким преступником по части 1 статьи 258 УК ("террористический акт").

О чем говорится в статье 258 Уголовного кодекса? Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека... если такие действия были совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания влияния на принятие решений или совершения или несовершения действий органами госвласти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов... или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста), а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

То есть в этой статье перечислено много того, что делал террорист. Да, мы видели, что у него было и он применял оружие. У него были гранаты и автомат, согласно имеющейся информации. Также Максим Кривош выдвигал требования чтобы ряд должностных лиц признали себя террористами. Было требование к президенту, который должен был озвучить в прямом эфире ссылки на определенный фильм и тому подобное.

В статье 147 УК говорится о посягательстве на свободу отдельного человека (захват заложников), а статья 258 отнесена к преступлениям против общественной безопасности. То есть нарушены как частные интересы, так и общественные,

– замечает Григорий Усатый.

По обвинениям в нарушении норм статьи 258, скорее всего квалификация будет меняться в сторону ухудшения положения задержанного. В его действиях усматриваются признаки преступления не части 1 статьи 258, а части 2 террористический акт. Где речь идет о тех же действиях, совершенных повторно или по предварительному сговору. В пользу этого свидетельствует информация, которая появилась в СМИ, о сообщнике, который реализовывал оружие в Харькове.

Инкриминируют преступнику и статью 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Согласно этой статье, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Еще одна статья, которая "светит" Максиму Кривошу – 348 УК – "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". За убийство или покушение на правоохранителя или его близких родственников, в связи с выполнением им служебных обязанностей, преступнику грозит заключение сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Поскольку в Луцке никто не погиб о применении высшей меры наказания по этой статье вряд ли будет говориться.

Наказание для преступника

Возникает вопрос – как суд будет определять срок заключения? Ведь наказание по статьям, которые инкриминируют преступнику, колеблется от 2 до 15 лет лишения свободы.

Эксперт объясняет, что в уголовном праве есть такое понятие как поглощение более тяжелым менее тяжелого наказания. В этой ситуации речь идет о том, что террористу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Однако, есть один важный момент. Когда расследование выйдет на финальный этап и встанет вопрос о реальном привлечении к ответственности этого лица, тогда будут приниматься во внимание аспекты, смягчающие и отягчающие наказание. Фемида будет решать – склоняться к минимальному наказанию или максимальному. Как мы видим разница в сроках велика.

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По мнению Григория Усатого, такое большое расхождение в возможном наказании свидетельствует о несовершенстве отечественного законодательства, когда судьи по своему усмотрению должны определиться со сроками.

Такой подход возможен только в тех странах, где 100% доверие к судебной власти и правоохранительной системе. В наших условиях трудно спрогнозировать – на какой срок посадят луцкого преступника. Но судьи обязательно должны учесть обстоятельства, которые отягчают наказание и те, которые смягчают,

– убежден Усатый.

К смягчающим обстоятельствам относят:

добровольную сдачу террориста: он сам вышел из автобуса;

признание в совершении преступления, активное способствование его раскрытию;

искреннее раскаяние в совершении преступления;

совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств. Пока мы не знаем, какие обстоятельства у него были.

Судьи будут учитывать все моменты при определении меры наказания / Фото 24 канала

Отягчающие обстоятельства при вынесении наказания:

преступник был ранее судим за совершение корыстно-насильственных преступлений;

преступление совершено группой лиц по предварительному сговору;

совершение преступления в отношении пожилых людей, несовершеннолетних (такие были в автобусе).

Кстати, знакомому "луцкого террориста", 43-летнему мужчине из Харькова, объявили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Все эти аспекты будут учитываться при назначении наказания.

Относительно экспертизы по определению психического состояния преступника. Пока не совсем очевидны мотивы преступления и его конечная цель. Если его признают невменяемым, то речь об ответственности по Уголовному кодексу будет снята, в то же время его лечить от психического заболевания.

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Если же признают задержанного вменяемым, то есть экспертиза покажет, что он может нести ответственность за свои действия, тогда учтут и обстоятельства, смягчающие его участие.

Однако по мнению эксперта, нужно анализировать не только последствия – захват автобуса, но и первопричины.

Все то, что произошло – это лишь верхушка айсберга. Сегодня Украина стала эпицентром преступности. Уже, известные международные социологические агентства дают нашей стране первое место в Европе по уровню преступности. Это очень тревожный сигнал. Нужно разбираться не только с последствиями, к которым относится и захват заложников в Луцке, но и с причинами. Необходимо ставить диагноз проблеме,

– убежден Усатый.

Эксперт добавляет, что речь идет, в том числе и о постоянной реформе правоохранительных и судебных органов, которая их только ослабляет. Стоит вспомнить реформу полиции (набор неопытных работников), ликвидацию Управления по борьбе с организованной преступностью и тому подобное. При проведении любой реформы должны просчитываться как недостатки, так и достоинства реформы. Сейчас мы наблюдаем лишь недостатки.

Еще одна причина – война на Востоке. Как следствие, неконтролируемый оборот оружия, которое потоком льется в Украину. На эти проблемы необходимо обратить внимание, иначе луцкий террорист нам покажется лайтовым вариантом, а страна может захлебнуться в водовороте преступности, как Мексика или Венесуэла.