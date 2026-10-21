От агентурных сетей до терактов: политтехнолог рассказал, как СБУ противодействует планам Кремля

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в подготовке серии терактов против зданий территориальных центров комплектования в центре Киева. По данным СБУ, фигуранты рассматривали несколько способов атак, в частности использование боевых гранат, самодельных взрывных устройств и гранатомета.

Этот случай прокомментировал в своем блоге политтехнолог Алексей Курпас. Он считает, что Россия пытается использовать диверсии для дестабилизации ситуации в украинских городах, а работа контрразведки помогает предотвращать такие угрозы.

Как СБУ противодействует российским диверсиям

По словам Курпаса, российские спецслужбы стремятся посеять страх среди украинцев и создать ощущение опасности даже в городах, удаленных от линии фронта. По его мнению, такие операции являются попыткой компенсировать отсутствие желаемых результатов на поле боя.

Россия пытается превратить украинские города в площадки для террора. Враг вербует уголовников для атак на режимные объекты в центре Киева, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять страх и спровоцировать общественную напряженность, но контрразведка СБУ успешно противодействует этому,

– отметил политтехнолог.

Отдельно он обратил внимание на масштабы работы украинской контрразведки. Алексей Курпас отметил, что с 2022 года СБУ раскрыла 150 агентурных сетей, в которые входили 648 человек.

Также он положительно оценил работу СБУ под руководством Александра Поклада, подчеркнув важность разоблачения агентурных сетей и противодействия операциям российских спецслужб.

Об успешно предотвращенном теракте общество часто узнает лишь из краткого сообщения СБУ. Нет взрыва, нет погибших, нет страшных кадров в новостях. А значит, нет и того резонанса, который был бы в случае трагедии. Хотя именно её отсутствие и является главным результатом работы спецслужбы,

– отметил Курпас.

По его словам, сегодня война идет не только за территории, но и за стойкость украинского общества. И на этом фронте каждая предотвращенная диверсия – это не маленькая, а вполне реальная победа.