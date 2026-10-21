Цей випадок у своєму блозі прокоментував політтехнолог Олексій Курпас. Він вважає, що Росія намагається використовувати диверсії для дестабілізації ситуації в українських містах, а робота контррозвідки допомагає запобігати таким загрозам.

Як СБУ протидіє російським диверсіям

За словами Курпаса, російські спецслужби прагнуть посіяти страх серед українців і створити відчуття небезпеки навіть у містах, віддалених від лінії фронту. На його думку, такі операції є спробою компенсувати відсутність бажаних результатів на полі бою.

Росія намагається перетворити українські міста на майданчики для терору. Ворог вербує кримінальників для атак на режимні об'єкти в центрі Києва, прагнучи дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти страх і спровокувати суспільну напругу, але контррозвідка СБУ цьому успішно протидіє,

– зазначив політтехнолог.

Окремо він звернув увагу на масштаби роботи української контррозвідки. Олексій Курпас зазначив, що з 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж, до яких входили 648 осіб.

Також він позитивно оцінив роботу СБУ під керівництвом Олександра Поклада, наголосивши на важливості викриття агентурних мереж і протидії операціям російських спецслужб.

Про успішно попереджений теракт суспільство часто дізнається лише з короткого повідомлення СБУ. Немає вибуху, немає загиблих, немає страшних кадрів у новинах. А отже, немає і того резонансу, який був би у випадку трагедії. Хоча саме її відсутність і є головним результатом роботи спецслужби,

– зазначив Курпас.

За його словами, сьогодні війна йде не лише за території, але й за стійкість українського суспільства. І на цьому фронті кожна попереджена диверсія – це не маленька, а цілком реальна перемога.