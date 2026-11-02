"Путину стоит задуматься": Цимбалюк объяснил, почему США вновь предупреждают Россию о терактах

В Москве после предупреждения посольства США об угрозе теракта эвакуировали посетителей музея-заповедника "Царицино". Американская сторона заявила о реальной угрозе инцидента с большим количеством пострадавших, а российские силовики подтвердили, что получили соответствующую информацию от партнеров из США.

Журналист и блогер Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Вашингтон мог передать россиянам такую информацию и что это говорит о работе их спецслужб.

Что происходило в московском Царицино?

31 октября посольство США в Москве опубликовало срочное предупреждение о реальной угрозе теракта с массовыми жертвами на территории музея-заповедника "Царицино". Американцев призвали не приближаться к этому месту, избегать скоплений людей и следить за сообщениями местных СМИ.

Дипломатическая миссия также сообщила, что координирует действия с соответствующими российскими органами. Впоследствии Федеральная служба безопасности России подтвердила, что получила от американских партнеров информацию о подготовке теракта в Москве. В ведомстве заявили, что принимают необходимые меры.

Тем временем в "Царицино" продолжалась концертная программа. По сообщениям СМИ, эвакуацию объявили прямо во время выступления музыкантки Лилии Печенкиной. Посетителей попросили покинуть территорию, музей-заповедник закрыли, а доступ в парк ограничили. Российские силовики объясняли закрытие "техническими причинами".

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Почему США предупредили Россию об угрозе теракта?

Цимбалюк обратил внимание, что подобные предупреждения не являются чем-то необычным для международных спецслужб.

Когда речь идет о потенциальном теракте против гражданского населения, считается правильным предупреждать об угрозе,

– отметил журналист.

В то же время его удивило, что об опасности российскую сторону предупредили именно американцы, а не собственные спецслужбы. Цимбалюк напомнил, что аналогичное предупреждение США делали перед нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года.

"Путину, наверное, стоит задуматься, почему его об этом информируют именно американцы, а не собственные спецслужбы", – сказал он.

Между Вашингтоном и Москвой до сих пор действуют каналы обмена информацией, сформированные еще во времена холодной войны. Именно по ним американская сторона могла передать данные о возможной угрозе.

Почему, по мнению Цимбалюка, заняты российские спецслужбы

Журналист также предположил, что российские силовые структуры сосредоточили значительную часть ресурсов на внутренних задачах – преследовании несогласных с властью и контроле над обществом.

Их легче выявить: достаточно почитать социальные сети за последние несколько лет, и уже становится понятно, кого можно следующим посадить за новую "медаль". А с такими угрозами работать гораздо сложнее,

– пояснил Цимбалюк.

Он отметил, что предупреждение о возможном теракте создает дополнительную напряженность в Москве. На фоне сбоев в работе аэропортов, атак на российскую инфраструктуру и проблем с топливом такие инциденты могут усиливать тревожные настроения среди населения.

Однако Цимбалюк подчеркнул: даже серьезные потрясения внутри России не обязательно заставят ее руководство изменить политику. Российская власть формируется без участия населения, поэтому недовольство граждан само по себе не гарантирует политических изменений.