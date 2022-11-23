Террористы подтверждают, что они террористы, – ОП о ракетных обстрелах Украины

Российские захватчики 23 ноября в очередной раз ударили ракетами по Украине. В ОП резко отреагировали на действия оккупантов.

На российские ракетные обстрелы Украины отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом пишет 24 канал.

Важно По всей территории Украины – воздушная тревога: враг запустил ракеты из России

Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники,

– подчеркнул Ермак.

23 ноября оккупанты снова атаковали Украину ракетами. О взрывах уже сообщили в Одесской, Днепропетровской области, на Запорожье, в Киеве и Кременчугском районе Полтавской области.

Важно Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожье: погиб младенец

Европарламент признал Россию спонсором терроризма

23 ноября в Европарламенте была одобрена резолюция о признании России спонсором терроризма. Кроме того, государством, использующим средства терроризма. За принятие этого документа проголосовало абсолютное большинство европарламентариев.

Отметим, в резолюции подчеркнули, что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине. В результате погибли уже тысячи человек. Кроме того, на временно оккупированных территориях оккупанты проводят "казни без суда и следствия, грабят, насилуют и пытают людей".

Европарламент призывает Совет ЕС внести Россию в список государств-спонсоров терроризма, а партнеров Евросоюза – принять аналогичные меры.

Стоит увидеть – Российские террористы безжалостно ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье: смотрите видео