Видео с роспусками тюрем появились в соцсетях. В частности, одно из них распространил редактор CNN Адитя Радж Каул. По предварительным данным, террористы освободили 730 заключенных.

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Террористы распустили заключенных в провинции Джауджаз

После захвата 6 города Афганистана, столицы провинции Джауджаз Шеберган, талибы решили освободить всех осужденных. Из мужской тюрьмы террористы выпустили 700 преступников.

Террористы выпустили 30 заключенных из женской тюрьмы. Кадры с места происшествия также появились в сети.

На видео видно, как сотни заключенных со своими вещами вышли на улицы города. Судя по всему – они счастливы, а это значит, что "Талибан" увеличивает количество поклонников.

Также террористы взяли под свой контроль тюрьму и все другие госучреждения в городе Талукане, столице провинции Тахар.

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