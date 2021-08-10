Видео с роспусками тюрем появились в соцсетях. В частности, одно из них распространил редактор CNN Адитя Радж Каул. По предварительным данным, террористы освободили 730 заключенных.
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Террористы распустили заключенных в провинции Джауджаз
После захвата 6 города Афганистана, столицы провинции Джауджаз Шеберган, талибы решили освободить всех осужденных. Из мужской тюрьмы террористы выпустили 700 преступников.
Террористы выпустили 30 заключенных из женской тюрьмы. Кадры с места происшествия также появились в сети.
На видео видно, как сотни заключенных со своими вещами вышли на улицы города. Судя по всему – они счастливы, а это значит, что "Талибан" увеличивает количество поклонников.
Также террористы взяли под свой контроль тюрьму и все другие госучреждения в городе Талукане, столице провинции Тахар.
Конфликт между Афганистаном и" Талибаном": последние новости
- Талибы захватывали в основном деревни, однако в последние дни они решили штурмовать города, которые являются столицами провинций.
- Теперь "Талибан" полностью контролирует провинции Джаузджан, Тахар, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Саманган.
- По разным данным, террористы захватили от 56% до 85% территории Афганистана.
- Все это происходит на фоне вывода войск США из страны, который должен завершиться до 31 августа 2021 года.