Відео з розпусками в'язниць з'явилися у соцмережах. Зокрема, одне з них поширив редактор CNN Адітя Радж Каул. За попередніми даними, терористи звільнили 730 в'язнів.
Зверніть увагу У США висловили стурбованість ситуацією в Афганістані
Терористи розпустили ув'язнених у провінції Джауджаз
Після захоплення 6 міста Афганістану, столиці провінції Джауджаз Шеберган, таліби вирішили звільнити усіх засуджених. З чоловічої в'язниці терористи випустили 700 злочинців.
Терористи випустили 30 ув'язнених із жіночої в'язниці. Кадри з місця події також з'явилися у мережі.
На відео видно, як сотні ув'язнених зі своїми речима вийшли на вулиці міста. Судячи з усього – вони щасливі, а це означає, що "Талібан" збільшує кількість прихильників.
Також терористи взяли під свій контроль в'язницю та усі інші держустанови у місті Талукані, столиці провінції Тахар.
Конфлікт між Афганістаном і "Талібаном": останні новини
- Таліби захоплювали в основному села, однак останніми днями вони вирішили штурмувати міста, які є столицями провінцій.
- Тепер "Талібан" повністю контролює провінції Джаузджан, Тахар, Сарі-Пуль, Кундуз, Німроз і Саманган.
- За різними даними, терористи захопили від 56% до 85% території Афганістану.
- Все це відбувається на фоні виведення військ США з країни, яке має завершитися до 31 серпня 2021 року.