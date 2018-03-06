Террористы обстреляли жилые дома и детсад в Счастье

Представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) информируют об обстреле боевиками жилых кварталов населенного пункта Счастье, что на Луганщине. В результате были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки местных жителей, а также детский сад.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка",

– говорится в сообщении.

В квартирах разрушены наружные стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

"Указанное свидетельствует о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ придерживаться всеобъемлющего режима прекращения огня на выполнение Минских договоренностей, а также откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", – добавили в СЦКК.

Напомним, 28 февраля в Минске Трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.