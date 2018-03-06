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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Терористи обстріляли житлові будинки та дитсадок у Щасті

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Представники української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) інформують про обстріл бойовиками житлових кварталів населеного пункту Щастя, що на Луганщині. В результаті були пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі місцевих жителів, а також дитячий садочок.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Зокрема, зафіксовано влучання бронебійно-запалювальних трасуючих боєприпасів у житлові будинки та господарські будівлі мирних мешканців по вулицях Республіканська, 1, Приозерна, 3, Матросова, 12, Республіканська, 27, Гагаріна, 4, Центральна, 12, а також по дитячому садочку "Зірочка",
– йдеться у повідомленні.

У помешканнях зруйновані зовнішні стіни та вікна, а також значно пошкоджені меблі та побутова техніка. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

ЗС України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

"Зазначене свідчить про явне небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ дотримуватися всеохоплюючого режиму припинення вогню на виконання Мінських домовленостей, а також відверту їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", – додали у СЦКК.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Трьохсторонньою контактною групою прийнято домовленість про встановлення з 00:01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Фотоновини АТО Щастя
Джерело: 24 Канал
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