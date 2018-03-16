Террористы подозрительно успокоились: на фронте ни единого выстрела
С начала суток пророссийские боевики из оккупированных районов Донбасса ни разу не открывали огонь по позициям украинских военных.
Об этом вечером 16 марта отчитывается пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
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В первую половину суток режим всеохватывающего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 18:00 пятницы обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военные также придерживаются условий полного прекращения огня.
Напомним, 28 февраля в Минске Трехсторонняя контактная группа приняла договоренность об установлении с севера 5 марта всеоохватывающего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения на фронте.