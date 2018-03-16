Терористи підозріло втихомирились: на фронті жодного пострілу

З початку доби проросійські бойовики з окупованих районів Донбасі жодного разу не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це ввечері 16 березня звітує прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

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У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін дотримувався у повній мірі,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 п'ятниці обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військові також дотримуються умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Тристороння контактна група ухвалила домовленість про встановлення з півночі 5 березня всеохоплюючого режиму припинення вогню уздовж всієї лінії розмежування на фронті.