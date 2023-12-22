В 2023 году "приобрела теща": Схемы нашли у руководителя Энергоатома Котина имение за 7 миллионов

Петру Котину сказочно повезло с тещей. 70-летняя женщина приобрела элитную недвижимость. Стоимость имения оценивается в 7 миллионов гривен.

Кадры элитного дома "спалила" дочь Котина. Она регулярно делится фотографиями в соцсетях. Имение – почти 300 "квадратов".

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Журналистам-расследователям удалось установить, что семья Котина проживает в двухэтажном доме. Он имеет выход к озеру. Да не простого, а частного – доступ к нему имеют только жители коттеджного городка.



Дочь Котина – активная в соцсетях, в частности, публикует фото любимцев / "Радио Свобода"



Именно дочь Котина "спалила" локацию / "Радио Свобода"

По документам помещение принадлежит теще Котина. Приобрела она его уже в то время, когда зять возглавлял Энергоатом. Кроме того, женщине принадлежат несколько земельных участков в Киевской области.

Могла ли теща Котина приобрести это все

Журналисты-расследователи установили, что у тещи Котина не было заработка, который мог бы покрыть столь масштабные затраты. Практически все время женщина работала на полугосударственных предприятиях. В частности, говорится о Запорожской ТЭС. Пока теща Котина – очевидно на пенсии. Официальные данные утверждают, что с 2000 по 2009 год женщина получила 79 тысяч гривен зарплаты. Ее муж – тесть Котина – получил немногим больше.

Теща главы Энергоатома отказалась комментировать свои масштабные покупки. Между тем тесть сначала заявил, что не знает никакого Котина.

Сначала сам Котин не комментировал расследование. В то же время впоследствии дал письменный ответ на запрос. В частности, объяснил, как его теще удалось приобрести недвижимость.

В частности, это, по его словам, сбережение ее семьи "за более чем 50 лет трудовой деятельности"; наличка, принадлежащая ее близким родственникам, доверившим вывезти ее с оккупированных территорий, а также заимствованные средства – в расчете на будущую продажу имущества, которое ныне в оккупации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Котин объяснил, что один из земельных участков, принадлежащий его теще, находится в очень плохом состоянии.

Заметим, что это не первое расследование по Котину. Ранее журналисты выяснили, что сын Котина руководил фирмой, подозреваемой в хищении средств "Энергоатома".

Важно. По данным "Схем", в декабре истекает контракт Петра Котина с "Энергоатомом". Но его могут продлить. Кроме того, "Энергоатом" должен реформироваться в акционерное общество, и Котин может его возглавить – решение этого зависит от правительства.