Теща нового главы ГСЧС купила недвижимости на миллионы гривен, – СМИ

Кабмин назначил председателем ГСЧС Сергея Крука. По данным СМИ, его теща приобрела недвижимость, суммарная стоимость которой составляет 1 миллион гривен.

С ноября 2021 года Сергей Крук был исполняющим обязанности председателя ГСЧС. Правительство назначило его на должность главы ведомства 16 февраля.

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Какую недвижимость купила теща Крука

По данным СМИ, теща Сергея Крука – Тамара Крицко, в течение 2013 – 2019 годов приобрела 3 квартиры в Ровно. Одна из них, площадью 65 квадратных метров, в центре города.

Кроме того, в 2016 году, как отмечает издание, теща нового главы ГСЧС, заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ровно. Согласно документам, там строят жилой дом.

Заказы выполняла группа компаний "Стоград". В 2020 году Тамара Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом запад" и внесла 1,15 миллиона гривен в уставный фонд. Однако через пять месяцев она покинула фирму.

Теща главы ГСЧС живет на Волыни, где работает директором дома культуры. За последние 5 лет ее цена составляла 2 – 3 тысячи гривен. В 2020 году она зарегистрировала ФЛП.

Журналисты по поводу этой информации обратились к Сергею Круку, на что он посоветовал спрашивать у Тамары Крицко о происхождении средств, за которые она приобрела недвижимость.

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