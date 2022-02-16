З листопада 2021 року Сергій Крук був виконувачем обов'язків голови ДСНС. Уряд призначив його на посаду очільника відомства 16 лютого.

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Яку нерухомість купила теща Крука

За даними ЗМІ, теща Сергія Крука – Тамара Крицко, протягом 2013 – 2019 років придбала 3 квартири у Рівному. Одна із них, площею 65 квадратних метрів, у центрі міста.

Крім того, у 2016 році, як стверджує видання, теща нового голови ДСНС, замовила будівництво у котеджному масиві Макарова-Пржевальського у Рівному. Згідно з документами, там будують житловий будинок.

Замовлення виконувала група компаній "Стоград". В 2020 році Тамара Крицко стала співзасновником фірми з цієї групи – ТОВ "Клуб дом захід" і внесла 1,15 мільйона гривень до статутного фонду. Однак через п’ять місяців вона покинула фірму.

Теща голови ДСНС живе на Волині, де працює директоркою будинку культури. За останні 5 років її заплата становила 2 – 3 тисячі гривень. У 2020 році вона зареєструвала ФОП.

Журналісти з приводу цієї інформації звернулися до Сергія Крука, на що він порадив питати у Тамари Крицко про походження коштів, за які вона придбала нерухомість.

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