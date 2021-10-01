Тест на лояльность Зеленскому: политическая судьба Разумкова будет решаться в Трускавце

Лихо, и, как это часто у нас бывает, несколько сумбурно и полухаотично развивается интрига вокруг возможной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сначала обратился за подписными листами по инициированию отставки Дмитрия Разумкова на бланке фракции. Но поскольку фракция этот вопрос еще не рассматривала, пришлось делать это повторно, уже от лица самого Арахамии.

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Косвенно это говорит о том, что внутри фракции есть фронда (или как минимум определенное недовольство у части членов фракции) по поводу этой отставки.

Еще больше интригует в этой связи заявление пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова о том, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, это инициатива главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Что это – тактический прием, чтобы снять напряжение по конфликтному вопросу, или начало поиска компромисса между Д.Разумковим и его бывшей фракцией? А, может быть, Президент Зеленский еще не принял окончательного решения по этому вопросу?

Если речь идет о компромиссе, тогда Разумков должен появиться в Трускавце и сделать примирительные и конструктивные заявления, встретиться с Президентом Зеленским, и с фракцией "Слуга народа". Обе стороны тогда должны договориться о партнерском взаимодействии на будущее, в том числе и по закону об олигархах.

Если ничего этого не произойдет, тогда в Трускавце начнется практический зондаж позиции отдельных депутатов президентской фракции относительно отставки Разумкова.

Индикатором этого процесса станет количество депутатов фракции "Слуга народа", готовых подписать обращение с инициативой отставки председателя Верховной Рады. К тем, кто откажется ставить свою подпись, естественно, возникнут вопросы.

Возможно, понадобится индивидуальное и групповое общение с теми, кто не поддерживает отставку Разумкова. В конце концов вопрос может встать очень остро: за кого конкретный депутат – за Зеленского или Разумкова?

Естественно, большинство будет за Зеленского. Но как минимум для нескольких десятков депутатов президентской фракции это будет очень драматичный личный выбор.

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Для того, чтобы решение по отставке Разумкова было принято, за него должны проголосовать не менее 190, а лучше – не менее 200 депутатов фракции "Слуга народа". Еще 30 – 40 голосов могут дать депутаты групп "Доверие", "За будущее" и депутаты-оппозиционеры из фракции "Голос". Но для того, чтобы это решение стало результативным, и депутаты фракции "Слуга народа" и их ситуативные союзники должны понимать, что речь будет идти не только о голосовании за или против Разумкова, а о тесте на лояльность Президенту Зеленскому.

Так или иначе, дальнейшая политическая судьба Дмитрия Разумкова будет решаться в Трускавце.