Тест ДНК в Украине: стоит ли доверять генетической экспертизе между отцом и ребенком?

Анализ ДНК на отцовство – научный высокоточный метод, подтверждающий или опровергающий биологическую связь отца с ребенком.

Некоторые пытаются проверить отцовство по системе групп крови, но этот метод давно устарел, не во всех случаях работает и не может даже близко сравниться с генетическим анализом.

Как материал нужен для теста на отцовство?

Современные лаборатории выделяют ДНК из клеток буккального эпителия. Для получения таких клеток нужно потереть ватной палочкой по внутренней стороне щеки. Кроме мазков из рта, можно использовать и другие материалы: волосы с корнями, ногти, кровь, сперму, ушную серу, носовой платок, зубную щетку и другие. Точность теста ДНК будет одинакова – ведь каждая клетка организма человека имеет одинаковую ДНК.

Взять биологический материал можно самостоятельно в домашних условиях и отправить в ДНК-центр. Не стоит этого бояться – если материала будет недостаточно, обычно лаборатории предлагают бесплатно сдать материал повторно.

Медицинский персонал может взять материал в клинике, и это единственный вариант, если тест ДНК необходим для суда.

Технология теста ДНК

Анализ ДНК выполняется в специализированных генетических лабораториях. Сначала ДНК выделяется, затем методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) многократно копируется, и анализируется с помощью генетического анализатора.

Определяется профиль ДНК каждого участника и сравниваются данные для определения генетического совпадения. Если ребенок и потенциальный отец генетически совпадают, то биологическое отцовство подтверждается. Если данные профилей ДНК не совпадают в более чем двух участках (локусах), то предполагаемый отец исключен как биологический отец.

Какая точность анализа ДНК на отцовство?

Анализ ДНК – самый точный метод установить отцовство. Вероятность отцовства составляет не менее 99,9% при подтверждении, и 0% - при исключении отцовства.

В современных лабораториях процессы автоматизированы, поэтому риск ошибки человека сведен к нулю. Более того, каждый тест выполняется два раза, чтобы гарантировать точность результата, сообщают специалисты ДНК-центра.

Можно ли доверять результату теста ДНК?

Тест на отцовство показал отрицательный результат – возможно, стоит поверить матери ребенка, и сделать еще один тест ДНК? Или тест ДНК подтвердил отцовство, а может, лаборатория всем выдает положительные результаты? А некоторые матери боятся сдавать ДНК, потому что заранее уверены, что все "куплено".

На самом деле, генетические лаборатории дорожат своей репутацией и никогда не выдадут фальшивое заключение, кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность. Если есть сомнения в происхождении результата анализа ДНК, сделайте запрос в лабораторию для подтверждения выдачи конкретного заключения.

Результат анализа ДНК можно проверить – профиль ДНК не меняется в течение жизни, и поэтому в тестах ДНК от разных лабораторий значения аллелей, то есть указанные в заключении данные ДНК профиля, у одного и того же человека должны совпасть. Но практика показывает, что повторная генетическая экспертиза обычно является напрасной тратой денег.

Имеет ли анализ ДНК на отцовство юридическую силу?

Анализ ДНК имеет юридическую силу при соблюдении следующих условий:

1) Пробы берутся у всех участников анализа ответственным лицом, которое заполняет протокол забора материала и несет ответственность за идентификацию личностей тестируемых.

2) При заборе материала делаются копии с оригиналов идентификационных документов, то есть паспорта или свидетельства о рождении, а также все участники фотографируются.

3) Лаборатория имеет лицензию на выполнение генетической экспертизы.

Важно понимать, что если заказывать обычный тест ДНК, без проверки личностей тестируемых участников, из него нельзя будет потом сделать заключение для суда. Для решения таких важных вопросов, как установление отцовства через суд, нужна гарантия того, что образцы для генетической экспертизы были взяты именно у соответствующих отца и ребенка.

Можно ли проверить отцовство до рождения ребенка?

Можно. Единственный безопасный анализ во время беременности – неинвазивный пренатальный тест ДНК на отцовство. От матери берется кровь из вены, а от возможного отца – кровь или мазки изо рта. Однако стоимость такого анализа в несколько раз выше, чем у обычного теста ДНК, после рождения ребенка. ­­

Можно ли установить отцовство по ДНК без участия самого отца?

Если нужно сделать тест ДНК незаметно от отца, можно использовать нестандартные материалы, такие как окурки, сперму, ногти или волосы.

Специалисты ДНК центра рекомендуют еще одну опцию, если родственники отца доступны для тестирования, а сам отец не хочет участвовать или его нет в живых, можно сделать анализ ДНК на родство.­­ Например, тест ДНК бабушка–внучка, или дядя–племянник, или брат–сестра. Такая экспертиза сложнее, требует расширенного тестирования и правильной интерпретации данных, поэтому важно правильно выбрать лабораторию.

Где лучше делать тест ДНК на отцовство?

В Украине надежным центром генетического тестирования является медико-генетический центр "Мама Папа". Пункты забора есть в Киеве, (ул. Льва Толстого 21, тел. 067-578-05-00), Одессе, Днепре, Харькове, Львове и еще 20 городах Украины. Здесь проводят все виды генетических исследований: медицинские тесты ДНК для диагностики наследственных заболеваний, анализы ДНК на отцовство и родство, определение пола ребенка на ранних сроках беременности, генеалогические тесты ДНК.