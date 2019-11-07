BMW M2 Competition - купе, от которого захватывает дух

Тест-драйв самой "злой" версии купе BMW M2 – Competition. У него 3-литровый мотор, который выдает 410 сил – на 45 "лошадок" больше, чем у обычной "Эмки". Она разгоняется до сотни за 4,4 с и набирает максимальные 250 км/ч.

Главное, ради чего создали этот автомобиль – отменная динамика. Ведь даже не у всех спорткаров на разгон до 100 км/ч уходит 4,4 секунд! BMW M2 Competition очень быстрая, и неподготовленным водителям садиться за руль просто опасно. Динамика впечатляет!

Но, удивляет даже не это, а то, как M2 Competition незаметно подбирается ко второй сотне. Я по одесской трассе случайно набрал максимальные 250 км/ч и мне стало как-то неловко. Кажется, что остальные машины не то, что медленно передвигаются, а будто едут задним ходом!

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Мы замеряли динамику специальным прибором. Да, он не показал заявленные 4,4 секунды, но меньше 5 было. И да, этот показатель сильно зависит от топлива – если залить 100-ый бензин, динамика возрастает именно на те самые десятые доли секунд.

Быстро и резко

У коробки передач есть несколько режимов работы – Efficient, Sport и Sport Plus. В зависимости от режима меняется алгоритм работы двигателя и коробки передач. Но

и в самой коробке есть кнопка, которая позволяет выбирать между тремя режимами, которые "отвечают" за скорострельность коробки. Но будьте готовы, что чем быстрее она переключается, тем менее плавно она это делает. И в самых быстрых режимах это очень жесткие переключения, которые напоминают удары в ходовой.

Поэтому сцепление шин с дорогой здесь имеет особое значение. Мало того, что в дождь "потерять" машину в одном из спортивных режимов без системы стабилизации очень даже просто. Но даже на сухом асфальте попытки разогнаться активно приводят к буксировке задних ведущих колес. При каждом переключении M2 Competition "виляет задницей"!

Что касается комфорта, то его здесь в принципе нет. У M2 Competition жесткая подвеска, а когда едешь по брусчатке, то весь салон идет в резонанс. Хотя и на идеальном покрытии внутри "эмка" показалась мне очень шумной. Отчетливо слышно жесткие спортивные шины, аэродинамику, хотя не слышно звука выхлопа! Даже в режиме Sport Plus звук мотора просачивается в салон слабо. При этом на улице - настоящий рок-концерт! Звучит насыщенно и громко, как и подобает "эмке". С другой стороны, в этом режиме кокпит наполнен низкочастотным бульканием выхлопа, поэтому к концу получасовой поездки голова раскалывается.

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Подрифтуем?

С такой тягой и задним приводом M2 Competition должна хорошо ездить боком. И если выключить электронику, она действительно это делает легко и эффектно. Но с такой короткой базой контролировать скольжения непросто. Опять же, шины шириной в добрых полметра обеспечивают резкую, я бы сказал ударную стабилизацию. Поэтому, чтобы "нарезать бублики", на ней надо серьезно потренироваться. Лучше ездить боком на бетонке, а вот на шершавом асфальте больше сожжешь шины, чем подрифтуешь.

Подытоживая короткий тест, я бы сказал, что это самый бескомпромиссный, жесткий, непредсказуемый BMW, на котором мне доводилось ездить! Даже М850i был более послушным и покладистым. Более того, M2 Competition гораздо ближе к гоночным машинам, нежели к гражданским купе. Поэтому в наших условиях предпочтительно взять полноприводную BMW М240. А эта "зажигалка" подойдет для тех, кто "выпускает" пар на соревнованиях в закрытых автодромах.

Автор: Сергей Волощенко. Фото BMW.