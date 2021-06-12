Гудков в сети сообщил, что дело его и тети переквалифицировали, добавив в обвинение еще одну часть статьи.

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Усиление обвинения Ермиловой

Теперь статья 165, часть 2, пункты "а" и "б", а раньше был только "б". Особенно большой ущерб в составе группы лиц,

– написал Гудков.

То есть теперь тетю оппозиционера обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана, совершенного группой лиц.

По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Гудков отметил, что теперь это "уже не дело Дмитрия Гудкова и его тети. Это угроза для всех, прямой удар по юридической системе всей страны". Так как, добавил российский оппозиционер, "гражданско-правовые отношения (кто задолжал кому-то) становятся теперь поводом для уголовных дел".

Справка. Гудкова и Ермилову подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2015 – 2017 годах.

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