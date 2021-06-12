Гудков у мережі повідомив, що його справу його тітки перекваліфікували, додавши в обвинувачення ще одну частину статті.
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Посилення обвинувачення Єрмілової
Тепер стаття 165, частина 2, пункти "а" та "б", а раніше був тільки "б". Особливо великих збитків в складі групи осіб,
– написав Гудков.
Тобто тепер тітку опозиціонера обвинувачують у заподіянні майнової шкоди в особливо великому розмірі шляхом обману, вчиненому групою осіб.
За цією статтею їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
Гудков наголосив, що тепер це "вже не справа Дмитра Гудкова і його тітки. Це загроза для всіх, прямий удар по юридичній системі всієї країни". Адже, додав російський опозиціонер, "цивільно-правові відносини (хтось заборгував комусь) стають тепер приводом для кримінальних справ".
Приїзд Гудкова в Україну: що відомо
- Опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію та прибув в Україну 6 червня 2021 року.
- Політик зізнався, що декілька джерел з Адміністрації президента повідомили, що кримінальну справу проти нього намагаються "розкрутити". Роблять це, аби арештувати його.
- Гудков гостро критикував російську агресію на Сході України. Він казав, що Кремль вдався до війни, аби "потішити себе примарною величчю".