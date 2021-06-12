Гудков у мережі повідомив, що його справу його тітки перекваліфікували, додавши в обвинувачення ще одну частину статті.

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Посилення обвинувачення Єрмілової

Тепер стаття 165, частина 2, пункти "а" та "б", а раніше був тільки "б". Особливо великих збитків в складі групи осіб,

– написав Гудков.

Тобто тепер тітку опозиціонера обвинувачують у заподіянні майнової шкоди в особливо великому розмірі шляхом обману, вчиненому групою осіб.

За цією статтею їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Гудков наголосив, що тепер це "вже не справа Дмитра Гудкова і його тітки. Це загроза для всіх, прямий удар по юридичній системі всієї країни". Адже, додав російський опозиціонер, "цивільно-правові відносини (хтось заборгував комусь) стають тепер приводом для кримінальних справ".

Довідка. Гудкова та Єрмілову підозрюють в несплаті орендних платежів за договором з департаментом міського майна Москви у 2015 – 2017 роках.

Приїзд Гудкова в Україну: що відомо