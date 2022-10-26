The Economist рассказал, как Метинвест перевел предприятия на обеспечение военных нужд ВСУ

С начала российского вторжения все предприятия группы Метинвест начали производить материалы военного назначения, а также печи, стальные укрытия и бронежилеты.

Об этом говорится в подкасте Money Talks от британского издания The Economist. Темой выпуска стал вопрос "Как восстановить Украину?", пишет 24 канал.

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В материале генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказал, что компания уже 8 месяцев работает на военные нужды.

С начала вторжения все предприятия (группы Метинвест – ред. 24 канал) начали производить материалы военного назначения, такие как колючая проволока, ограждения, бетонные блоки или противотанковые ежи. Также с развитием войны мы перевели наши предприятия на обеспечение военных нужд – начали производить бронесталь для бронежилетов. В настоящее время более 150 тысяч бронежилетов от Метинвеста будут защищать воинов украинской армии и территориальной обороны,

– рассказал Рыженков.

По словам Рыженкова, сегодня список продукции военного назначения, которую производит Метинвест, достаточно велик. В частности, компания работает над мобильными стальными укрытиями, которые будут использовать военные на передовой.

А еще производим печи, которые можно использовать зимой для разогрева пищи и обогрева в полевых условиях. Итак, все эти вещи мы производим в значительных объемах в течение последних восьми месяцев.

"В то же время мы покупаем и поставляем украинской армии много вещей. Например, мы приобрели более тысячи беспилотников и десятки тысяч касок, медикаментов и другого оборудования, необходимого на линии фронта», – сообщил Юрий Рыженков", – отметил он.