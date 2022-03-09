The Times опубликовала новую иллюстрацию с надписью "Z" is for Zelensky"
9 марта 2022 , 15:15Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Американская газета The Times опубликовала иллюстрацию с президентом Владимиром Зеленским. В поддержку Украины издание продемонстрировало в инстаграмме рисунок с надписью "Z" is for Zelensky.
Известная американская газета The Times поделилась в своем инстаграме карикатурой, где изображен Президент Украины Владимир Зеленский и президент-агрессор Путин.
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На изображении видно, как Зеленский скручивает дуло от танка буквой "Z". Рисунок подписан "Z" is for Zelensky" – "З" означает "Зеленский".
Рисунок американской газеты / Скриншот из инстаграммы The TimesНапоминаем: Российская техника оккупантов имеет маркировку "Z", которая уже успела получить статус фашистского знака.
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